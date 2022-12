In attesa della ripresa del campionato, l'attaccante dell'Udinese Beto ha svelato le sue condizioni dopo un infortunio che aveva frenato le sue prestazioni: "Non ho sofferto a rimanere in panchina ogni tanto, quando hai un problema come il mio non può prevalere l'ego - ha detto a La Gazzetta dello Sport - Io non sono né Messi né Ronaldo, sono solo Beto. Ora mi sento bene. Success ha un calcio diverso dagli altri, ci aiutiamo a vicenda e mi ci trovo benissimo. In generale siamo una squadra con grande qualità, anche se io ne ho meno di altri ma il mio compito è quello di buttare il pallone in porta. Europa? No, non ne parliamo".



LOVRIC - "E' la mia sorpresa. Un giocatore sanguigno, che va sempre a rubare il pallone agli avversari".