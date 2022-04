Beto, attaccante portoghese autore di una tripletta contro il Cagliari domenica, ha parlato a Udinese TV:



"Sono troppo felice dei gol che ho segnato, non potevo smettere di guardare i video. La prima chiamata a fine partita è stata quella di mia mamma, era molto contenta per me. Lei guarda sempre le mie partite in compagnia della mia famiglia".



ASTINENZA - "In questo periodo senza gol ho passato due/tre settimane difficili perché sentivo l’obbligo di dover segnare. In questo periodo le parole di Mister Cioffi sono state indispensabili. Ho parlato con lui e con i miei compagni (Deulofeu, Nestorovski, Tucu e Arslan) e loro mi hanno fatto capire che non devo pensare sempre e solo a segnare ma devo concentrarmi sul gioco. Questo stop mi è servito per migliorare e tornare più forte".