E' ancora una volta Beto a caricarsi l'Udinese sulle spalle. L'attaccante ha segnato il gol-vittoria contro il Sassuolo: “Ma sono felice per la vittoria, non per la rete - ha detto a Dazn nel post partita - abbiamo lavorato molto per arrivare a questo risultato. Il ritiro è stato complicato, speravamo di conquistare i tre punti in questa gara".