Dopo il ritorno al gol in Udinese-Lecce, Beto ha parlato a Sky Sport.



"Aspettavo il gol. Avrei voluto vincere ma oggi non ci siamo riusciti a farlo. Continuiamo così. A Success, dopo averlo ringraziato, gli ho detto di stare calmo perché c'era ancora tempo per ribaltare la partita".



"Non faccio assist? Io sono attaccante e devo fare gol. Ci provo anche a farne ma non ci sono ancora riuscito. Arriverà un giorno ma devo continuare a lavorare".



"Mi trovo bene sia con Success che con Deulofeu. Loro hanno qualità che io non ho e per me lavorare con loro è facile. Sono di un livello alto, io devo ancora lavorare un po' di più perchè anche oggi ho sbagliato tante opportunità".



"La mia esultanza è quella di LeBron James. Quando non segno piace a tutti parlare un po' dicendo che io sto male. Questa è una risposta a tutti e anche a me per darmi più fiducia e aiutare i miei compagni".