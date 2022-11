- Non può fare nulla sul tiro ravvicinato di Colombo. Puntuale nelle uscite.- La difesa dell'Udinese nel primo tempo soffre. L'argentino riesce comunque a tenere nonostante la pressione avversaria. Provvidenziale quando si immola sulla conclusione a botta sicura di Gonzalez.- Di testa le prende tutte, gioca sempre in anticipo e ci mette una pezza quando i compagni sbandano. Il migliore dei tre dietro.- Oltre a marcare cerca anche di spingere. Accompagna l'azione arrivando spesso sul fondo. Unico neo sul gol del vantaggio salentino, è lui a perdere il contrasto con Colombo.- Con l'assenza di Udogie e Pereyra costretto a cambiare fascia sulla destra Sottil si affida a lui. Cerca di sfruttare l'occasione mettendoci intensità e temperamento. Gallo è uno dei migliori del Lecce e in qualche occasione lo mette in difficoltà. Poi prende le misure e prova anche a ribaltare l'azione. Dal 79'- Parte titolare ma fatica ad incidere nel match. I centrocampisti del Lecce lo pressano in maniera asfissiante e lui non trova la giocata. Ci prova anche dalla distanza ma sta sera gli manca proprio il guizzo. Nella ripresa poi finisce la benzina. Dal 79'- Il brasiliano tiene da solo in equilibrio la mediana. Fa una partita di sacrificio, recuperando parecchi palloni.- Cerca spesso la giocata di fino anche quando servirebbe essere più concreto. Qualche errore di troppo. Dal 64'- Il suo ingresso da una scossa all'Udinese. Suo l'assist per il pareggio di Beto.- Questa sera schierato a destra per l'assenza di Udogie, il Tucu ancora una volta si mette al servizio della squadra. Prova a dare qualità alla manovra. Fino alla fine attacca a testa bassa, va ad un passo dal gol della vittoria.- Il primo tempo è tra i peggiori in campo. Nonostante le cose non gli girino nel verso giusto non si arrende. Lotta come un leone e alla fine viene premiato con il gol. Il portoghese anche quando non è al meglio resta comunque un fattore per questa Udinese.- Sta sera allo spagnolo manca un po' di spunto e di brillantezza. Dai suoi piedi però nasce l'azione del pari. Dall'89'- Sei partite senza vittoria. L'Udinese è un po' scarica e anche oggi non riesce a trovare la zampata finale.