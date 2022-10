Jaka Bijol, difensore rivelazione di questo inizio di stagione con la maglia dell'Udinese, ha parlato a La Gazzetta dello Sport in vista della partita contro l'Atalanta: "Sarà stupendo perché lo stadio sarà sold out. Loro sono molto forti davanti e in transizione, ma noi dal ritiro abbiamo maturato la consapevolezza di essere forti e di poter fare grandi cose. Lo siamo mentalmente e c’è tanta qualità anche da parte di chi entra dalla panchina".



Sul suo ottimo avvio in Serie A: "E' stato incredibile segnare il primo gol in A davanti alla nostra curva e quello a Verona vicino a dove erano i nostri tifosi. Non sapevo se avrei giocato titolare, ma lavoro ogni giorno per crescere e migliorarmi. E questo è l’ambiente giusto. Il gol più difficile? Quello all’Inter in torsione. Col Verona sono salito in cielo, ma ho potuto colpire meglio".