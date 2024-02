Udinese, Bijol: slitta il rientro, ecco quando torna

Compleanno ai box per Jaka Bijol. Ieri il calciatore dell'Udinese ha compiuto 25 anni, esattamente due mesi dopo essere stato operato al piede sinistro per ridurre la frattura da stress allo scafoide. Il difensore sloveno è al lavoro per recuperare dall'infortunio, ma dovrebbe restare fuori per un mese e mezzo in più del previsto. Saltando così le prossime partite di campionato in Serie A contro Juventus, Cagliari, Genoa, Salernitana, Lazio e Torino.



VERSO IL RIENTRO - Lo staff medico del club friulano conta di rimettere il calciatore a disposizione dell'allenatore Cioffi per la trasferta del 30 marzo sul campo del Sassuolo, nel turno prima di Pasqua dopo la sosta per le nazionali. A proposito di nazionale, Bijol non vuole perdersi i prossimi Europei con la Slovenia. Sorteggiata nel gruppo C con Inghilterra, Danimarca e Serbia. Arrivato nell'estate del 2022 dai russi del CSKA Mosca per 4 milioni di euro (più altri 500 mila euro di bonus e il 10% sulla futura rivendita) ha segnato 3 gol in 47 presenze con la maglia dell'Udinese, con cui è sotto contratto fino a giugno 2027.



LA COPPIA ARGENTINA - Intanto nel pareggio in casa per 0-0 di sabato scorso con il Monza ha debuttato il 30enne argentino Lautaro Giannetti, arrivato a gennaio dal Velez Sarsfield. In difesa al fianco del suo più giovane connazionale Nehuen Perez (classe 2000 ex Atletico Madrid), rimasto a Udine dopo essere stato a un passo dal Napoli.