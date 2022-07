L'Udinese ha dato conto attraverso i propri canali dell'infortunio di Buta, già trattato con un'operazione:



"Udinese Calcio comunica che stamane Leonardo Buta è stato operato, presso la clinica Villa Stuart di Roma, per la riduzione di una frattura alla tibia destra occorsa in allenamento. L’intervento è perfettamente riuscito e il calciatore inizierà nei prossimi giorni l’iter riabilitativo. A Leonardo un grande bocca al lupo per un pronto recupero".