Udinese, Cannavaro: "Come stanno Walace e Pereyra e cosa ho detto a Samardzic e Brenner"

Il tecnico dell'Fabioha parlato in conferenza stampa verso il match dell'ultima giornata di campionato contro il Frosinone:"L'avevo detto che contro l'Empoli ero preoccupato perché sapevo che squadra è l'Empoli, l'euforia che avevo visto avevo cercato di calmarla anche in conferenza e non sono stato ascoltato. C'è l'ultima partita, ad oggi siamo salvi, ma bisognerà giocare con la testa ancora di più di quanto fatto, dobbiamo usare le nostre forze senza stare a pensare ad altro. Se vogliamo pensare di risolvere la gara nel primo tempo o se vogliamo aspettare gli altri campi la vedo dura, noi dobbiamo giocare per cercare di vincere la partita senza calcoli, con intelligenza. Anche il Frosinone dovrà cercare di fare la partita, di vincere, loro hanno doppio risultato in caso di notizie da Empoli, ma non credo faranno calcoli di questo tipo".

- "Posso essere d'accordo, sembra quasi come se sia solo ed esclusivamente un problema nostro, ma il problema ce l'hanno tutte. Il Frosinone sa che c'è una squadra che proverà a metterli in difficoltà, l'Empoli giocherà contro una delle migliori squadre del girone di ritorno, quando ho firmato ci davano già per morti, ma sapevo che queste due erano le partite più importanti e siamo qua perché ho degli uomini. Sapete le difficoltà nella gestione, i problemi fisici, chi è andato in campo ha fatto uno sforzo incredibile, ora mi aspetto l'ultimo, è una montagna da scalare ma vogliamo mettere la bandierina".

"I primi tre giorni sono stati difficili ma avevo avvisato i ragazzi, l'Empoli sa farti giocare male e se ti adegui puoi perdere, infatti al novantesimo abbiamo perso. Oggi li ho avuti per la prima volta tutti a disposizione, sono sempre stati tutti presenti dai tifosi alla società, mi auguro che gli uomini avuti fino adesso continuino a portare avanti questo sforzo".- "Pereyra me lo aveva detto anche a Lecce che era pronto, ma poi zoppicava come me (ride ndr). Loro da uomini danno disponibilità, poi vanno valutati, Thauvin oggi è rientrato in gruppo, Pereyra lo farà domani, dovrò iniziare a contare quanti minuti possono fare. In una situazione normale li faresti giocare sempre perchè ti fanno cambiare le partite, l'emergenza però è stata continuata praticamente per tutto l'anno. Davis starà a noi capire se farlo giocare dall'inizio, usarlo da subentrante perché riesce sempre a ridare linfa alla situazione".

- "Ci ho parlato ancora, può migliorare in certe situazioni, talvolta perde palloni in modo stupido. Da quando sono arrivato è giocatore che ci ha dato qualità, ben vengano i ragazzi come lui, Thauvin e Pereyra".- "Gliel'ho detto, nell'uno contro uno da giocatori così mi aspetto quel qualcosa in più e non che torni indietro perché viene da un periodo difficile. Sa che la società punta molto su di lui, dovrò da qui a domenica valutare tante cose, rispetto agli altri sta meglio fisicamente".- "L'ho detto, un punto in più per noi e due punti in meno alla Roma in quei venti minuti così particolari speriamo che non pesino e che restino un ricordo. Penso che la Roma farà la sua partita, poi è normale che se qualcuno vuole mettere pressione dopo Empoli lo può fare, penso che i giocatori della Roma andranno là a giocarsela, nessuno vuole andare in campo per perdere, sono sereno, ma non mi fido di nessuno e quindi devo far capire ai giocatori che dobbiamo pensare a noi stessi".

- "Walace è recuperato, anche lui aveva avuto un problema, si è allenato poco questa settimana, gli altri per ora sono tranquilli. Poi ci sono tante partite nella partita, dovremo sbagliare il meno possibile... poi so già che qualunque sarà la scelta in caso negativo avrò sbagliato (ride ndr)".- "Quello che ho visto domenica è quello che ci dev'essere ogni partita, un'atmosfera così è perfetta per giocare a calcio, i tifosi sono stati eccezionali domenica come lo sono stati a Bologna, a Lecce, come lo saranno a Frosinone con un viaggio lungo. Loro ci stanno dando qualcosa, noi dobbiamo restituirgli qualcosa".