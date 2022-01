Gabriele Cioffi, allenatore dell’Udinese, parla in conferenza stampa dopo la sconfitta della sua squadra contro la Lazio in Coppa Italia: "Ho visto una squadra tosta, vogliosa, con la mentalità vincente. Sarei banale a dire che è mancato solo il risultato. Sono orgoglioso di chi e di cosa ho visto in campo. Abbiamo avuto un po’ di ruggine sotto porta. Veniamo da un periodo difficile, non ce lo siamo scordati - sui legge su TMW -. Ci gira le scatole non aver passato il turno".