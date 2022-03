Gbriele Cioffi, allenatore dell'Udinese, ha parlato al Guardian:



“Fino ad ora ho avuto 15, 13, non so quante partite. Il mio obiettivo è vincere partite finché deciderò di proseguire con questa carriera. Quindi probabilmente fino alla fine dei miei giorni. Penso a me stesso come un allenatore. Voglio, scusate l'espressione, morire sul campo. Fin quando avrò energia, voglio essere un allenatore, vincere partite e ancora e ancora e ancora fino alla fine".