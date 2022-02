Gabriele Cioffi, tecnico dell'Udinese, ha parlato a Dazn dopo il pari con la Lazio: “Il calcio è semplice; se giochi sempre con una mannaia sulla testa non fai bene. Le due partite che ci hanno tolto dobbiamo giocarle, ora dobbiamo abbassare la testa e pedalare forte per giocare a calcio più liberi e centrare il nostro obiettivo prima possibile”.



Deulofeu si è risentito per la sostituzione?



“Giusto che sia arrabbiato, non ho mai visto un giocatore sostituito felice. L’importante è che abbia avuto rispetto di me e dei compagni. Significa che è vivo e noi ci facciamo affidamento. L’ho levato perché la Lazio ci faceva paura sui calci piazzati”.



Importante aver recuperato Pereyra?



“Importantissimo perché in una squadra veloce serve uno che va piano, lui rallenta per poi innescare lo spazio che ci caratterizza e che vogliamo ci caratterizzi".