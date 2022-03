Gabriele Cioffi, allenatore dell'Udinese, parla ai microfoni di Dazn dopo la partita perso per 2-1 col Napoli: "Non mi è piaciuto l'atteggiamento dei primi dieci minuti, siamo stati troppo passivi. Si tratta del pelo nell'uovo, perché abbiamo corso, giocato con idee e dobbiamo ripartire da qua. Il rammarico è aver gestito male l'inizio della ripresa. Il Napoli non ha cambiato il suo modo di giocare. Dobbiamo essere positivi, lavorare sodo e aspettare il Cagliari dopo la sosta".