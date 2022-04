Il tecnico dell'Udinese Gabriele Cioffi ha parlato alla vigilia del recupero di campionato contro la Fiorentina:



"Ci arriviamo consapevoli delle difficoltà della partita ma determinati e con la volontà di strappare punti su un campo difficilissimo. Mi aspetto una Fiorentina coraggiosa che attacca e gioca per vincere in un'ambiente infuocato. Basti pensare che, se non avesse perso a Salerno, la Fiorentina sarebbe stata in piena corsa per la Champions League e, quindi, ci si può solo che aspettare una bolgia. Firenze è la mia città. Mio nonno mi raccontava che, nella pausa dal lavoro di autista dei pullman, andava a vedere le partite. Ho negli occhi la Fiorentina di Rui Costa, Batistuta, Trapattoni, della Champions, dei tempi di Roberto Baggio ma anche della partita contro il Benevento subito dopo la tragedia di Astori. Sarà, quindi, una partita certamente non come le altre ma solo fino al fischio di inizio".