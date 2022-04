Gabriele Cioffi, allenatore dell'Udinese, parla a Dazn dopo la vittoria della sua squadra contro l'Empoli: "Sono contento di quel che ho visto oggi, era una partita delicata, l'Empoli gioca bene a calcio e ha idee chiare e principi di gioco precisi. Non mi è piaciuto il primo tempo, ma nel secondo tempo abbiamo fatto meglio. 17 gol segnati in casa nel 2022, nessuno come l'Udinese? Le statistiche lasciano il tempo che trovano, dobbiamo goderci il momento".