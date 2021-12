Gabriele Cioffi, allenatore dell'Udinese, commenta a Mediaset il successo sul Crotone in Coppa Italia: "Ho avuto molte conferme, i ragazzi hanno dato tutto. Importante vederli faticare, giocare a calcio e ottenere una bella vittoria. Pussetto? Il gol porta morale, sono contento per i gol di Pussetto, De Maio e Success. Mi dispiace che Nestorovski non abbia segnato: è entrato con il piglio giusto e l'avrebbe meritato. Che lingua uso? Utilizzo sia l'italiano che l'inglese, molti ragazzi stranieri sono integrati: con alcuni l'inglese aiuta molto, con altri ci capiamo con la lavagnetta".