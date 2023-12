Gabriele Cioffi, tecnico dell'Udinese, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro il Bologna. Queste le sue dichiarazioni:



“I ragazzi sono stati atomici, perché veniamo da un percorso di buone prestazioni, ma non sempre erano gratificati. Questa vittoria ce la siamo meritati, l’abbiamo cercata e voluta”.



PRIMA VITTORIA IN CASA - “Non arrivavano i risultati, i ragazzi hanno lavorato con tanta abnegazione, così come il mio staff, sono molto contento".



OKOYE - “Silvestri è un ottimo portiere, ma oggi ho voluto far giocare Okoye. Il pubblico lo ha supportato. Tutti volevano il meglio per l’Udinese e oggi è arrivata una vittoria”.



LUCCA - “Ha grandi margini di miglioramento, deve continuare a fare bene. Lui non ha limiti. C’è, però, chi lotta per soffiargli la maglia come Success e Thauvin”.