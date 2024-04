Udinese, Cioffi: 'Non guardiamo la vittoria dell'Empoli, nella gioia si tira fuori il massimo'

, tecnico dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di Sky pochi minuti prima della sfida con il Verona. Il tecnico, che affronta la sfida da ex, ha parlato della situazione in classifica e dell'importanza di raccogliere tre punti in questo scontro diretto."Sì, mi ha fatto molto piacere"."La corsa la dobbiamo fare noi, senza guardare gli altri. Se guardi gli altri perdi il focus, la lucidità, la convinzione. Un passo alla volta"."Corretto. Credo che sia una partita bella da giocare in un ambiente bellissimo, stimolante. Questo mi dà un sapore più positivo".

"Ai ragazzi ho detto di giocare la partita con concentrazione, attenzione, ritmo, velocità e godendosi l'ambiente. È nella gioia che si tira fuori il massimo".