Il tecnico dell'Udinese Gabriele Cioffi ha presentato la sfida contro la Sampdoria in programma domani alle 15 all Dacia Arena. Queste le sue parole:"Nessuna partita va sbagliata e ai ragazzi non ho chiesto niente di diverso da quello che ho chiesto fino ad oggi. Dobbiamo cercare di dare risposte al lavoro quotidiano"."Mi aspetto una squadra che ha voglia di rivalsa dopo la gara di Bergamo. La Sampdoria ha preso la piena identità del suo allenatore Giampaolo"."Al di là dei moduli le partite si preparano in base ai principi di gioco dell'allenatore che si affronta''.''Bram è un giocatore importantissimo che considero un titolare indipendentemente che giochi o parta dalla panchina. Lo stiamo recuperando, non è ancora al pieno ma lui ci vuole essere e non vediamo l'ora di rivederlo in campo"."Qua si gioca e in Ucraina si spara, quindi qualsiasi risposta diventa banale e retorica. La mia opinione è che la maggior parte delle guerre sono guerre di pochi. Purtroppo le persone si trovano a sparare per obiettivi o fini che non sono loro. Va dato un grande supporto al popolo ucraino che sta subendo questa follia".