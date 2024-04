Udinese, Cioffi: 'Siamo stati in controllo. Pensavo a Brenner dal 1', ma ha preso l'influenza'

è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il pareggio della suacontro il Sassuolo nella sfida delle 15. Queste le sue dichiarazioni:"Si può sempre far di più. La squadra ha reagito bene a un gol. Siamo stati bravi a recuperarlo come con la Lazio, siamo vivi e sappiamo bene che sarà una lunga maratona. Nel primo tempo siamo stati più in controllo, concedendo il gioco a loro e avendo 5 occasioni. Ne ricordo due con Lovric clamorose, due con Lucca e una con Thauvin. Nel secondo tempo siamo stati meno in controllo e a loro hanno aiutato i cambi. Noi abbiamo passato una settimana travagliata, tra i nove nazionali e qualche acciacco. In panchina non eravamo tutti al top".

"Ci tengo a elogiare Kamara, perché sta facendo il Ramadan da settimane e ha fatto una partita incredibile di mentalità. Molto bene Lucca che si è allenato poco questa settimana e ha fatto una partita di sacrificio e grande volontà e Bijol che porta peso in termini di personalità alla squadra"."Loro scappavano presto e noi siamo stati un po' troppo diretti e ci siamo allungati. Allora gli ho chiesto di lasciar giocare i due centrali per far sì che uno allungasse e l'altro fosse libero tra le linee. E abbiamo creato anche nel secondo tempo prendendo due traverse. Ci sono tanti aspetti positivi da cui ripartire per affrontare una grande Inter".

"L'idea era Brenner che però ha avuto un attacco influenzale e non era nemmeno in panchina. C'erano idee anche epr far rigiatare chi tornava dalla nazionale. I ricordi di Torino erano ancora vivi in me, quindi dare un po' di respiro era un'opzione"."Noi dobbiamo guardare a cosa possiamo fare noi, per uscire velocemente da questa maratona, con un rush finale. Se inizi a guardare gli altri ti viene paura. Come affrontiamo le prossime partite con le big? Con la voglia di portare a casa un punto perché tutto quello che raccogliamo da qua alla fine sono centimetri importanti verso la salvezza".