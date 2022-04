L'Udinese festeggia una vittoria arrivata all'ultimo minuto oggi nella trasferta di Venezia. 2-1 finale firmato Becao, i bianconeri si avvicinano alla salvezza e Cioffi sorride nel post partita: "Penso di dover ringraziare anche Luca Gotti per il buon lavoro fatto prima di me. Non so cosa succederà in futuro, oggi sono felice di allenare questa squadra e pensiamo giorno per giorno - ha detto l'allenatore a Dazn - Siamo stati brutti e sporchi, abbiamo corso tanto ma senza farci sorprendere".