Gabriele Cioffi, allenatore dell'Udinese, parla a Dazn dopo il successo sulla Sampdoria: "Questa vittoria ha un bel sapore. Volevamo cominciare in modo aggressivo e sbloccare subito. Ci siamo riusciti, andando subito sul 2-0. Sono felice per i ragazzi, perché siccome fatichiamo tutti i giorni, quando c'è da godere è giusto che si goda".



ESAME SUPERATO - "Gli esami sono tutte le partite. Quando trovi un atteggiamento va tenuto stretto. Noi vogliamo essere aggressivi: le partite puoi vincerle o meno, ma l'atteggiamento deve essere il solito".



CONCRETIZZATO POCO - "Ci sono sempre cose da fare meglio, come delle sbavature sia dietro che davanti. Globalmente, però, abbiamo meritato la partita, contro una Samp a cui va reso onore".



BETO - "Io di Beto vedo prestazioni in crescendo. Ha avuto un periodo un po' buio e ne è uscito con le prestazioni. Oggi è stato un po' sfortunato".



QUOTA SALVEZZA A 35-36 PUNTI - "Quello che dice il direttore Marino va bene, ma noi dobbiamo guardare una partita alla volta e cercare di prendere il massimo".