Il neo-allenatore dell’Udinese Gabriele Cioffi ha affrontato la sua prima conferenza stampa alla guida della formazione friulana, alla vigilia della sfida col Milan: "L’energia che ho dentro la voglio trasmettere. L’aspetto principale da prendere in considerazione è la presa di responsabilità, una motivazione personale del singolo. Non sono un incantatore di serpenti, non riesco a trasmettere le cose solo guardando le persone negli occhi. La presa di responsabilità della situazione in cui siamo è il primo passo verso il futuro".



Sulle condizioni di Becao: "Vuole esserci e questo è già qualcosa. Vediamo perché non è così sicuro".



Sulla sfida col Milan: "È un inizio ripido però la prova da affrontare è quella con se stessi. Cosa voglio io da me, dalla stagione e da questi 90 minuti. È una squadra che lavora assieme da tre anni con contenuti importanti. Mi aspetto una partita di sofferenza, resilienza e volontà".