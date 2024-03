Udinese, Collavino: 'I risultati non ci soddisfano. Voci cessione? Lavoriamo per dare un futuro al club'

Ci sono stati dei sondaggi per l'acquisto dell', ma la dirigenza friulana sta "lavorando per dare un futuro al club"., direttore generale dei bianconeri, ha concesso una lunga intervista al Messaggero Veneto nella quale ha toccato vari temi, dal presente del club con risultati "non soddisfacenti" alle mosse per il futuro, con una curiosità sul patron Gino Pozzo.- Collavino parte proprio dal momento della squadra guidata da Gabriele Cioffi: "Lo dico senza troppi giri di parole:. Forse ci meritavamo qualcosa in più ma la classifica racconta che adesso dobbiamo assolutamente pensare alla salvezza, questo è il primo aspetto che voglio sottolineare. Non è il momento per analizzare le colpe, lo faremo a bocce ferme. Daremo peso a tutte le obiezioni dei tifosi, chi segue una squadra di calcio, tanto più una come l'Udinese legata la nostro territorio, ha tutto il diritto di voltarci le spalle quando le cose non piacciono. A loro dico che non è la società il nemico con il quale confrontarsi adesso. Sento poco apprezzamenti dietro ai progetti legate alla sostenibilità ma credetemi: daranno futuro a questo club".

- Il dg si concentra poi sulle voci di cessioni del club: "Poco più di un anno fa c'è stata una smentita ufficiale da parte della proprietà e da allora non ci sono stati nuovi elementi in grado di cambiare questa realtà.. Ci sono investimenti e progetti. Se poi vogliamo parlare del contesto italiano, proprio perché per prospettive e strutture si tratta di una realtà appetibile".

- Infine, Collavino ha parlato della presenza di: "Posso rispondere con i numeri, numeri che confermano una passione che tocco con mano. Da quando è cominciata la stagione, Gino Pozzo avrà fatto 15 viaggi in aereo da Londra al Friuli, restando qui al lavoro in sede nel suo ufficio almeno 45 giorni. E vi assicuro che si tratta di visite intense tra riunione con staff e dirigenti. Poi vi dico che quando è fisicamente lontano diventa ancora più esigente e pressante. È questa la sua etica".