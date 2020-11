Rodrigo De Paul, intervistato da Sky Sport dopo il pari col Sassuolo, ha parlato così della sua Udinese: “​Magari in un altro momento avremmo potuto venire qua a fare un altro tipo di partita, in questo momento dovevamo fare questa gara accorta restando palla a terra. È un buon punto conquistato. Io voglio fare il meglio per me stesso e per la squadra, quando ti danno anche la fascia in campo sei responsabilizzato a fare di tutto per aiutare i compagni, è un punto che ci permette di stare più sereni”.



GOTTI - “In campo vogliamo dimostrare di essere con il tecnico, a tratti con lui abbiamo fatto grande calcio, vincendo anche con squadre come la Juventus o la Roma. Oggi era importante riuscire a non far passare gli avversari, non avevamo mai tenuto la porta inviolata ed era un problema. Quando si sta bene bisogna dirlo, tutti hanno fiducia in lui, arriva sempre presto in campo e se ne va per ultimo”.