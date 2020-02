Delusione Udinese dopo la sconfitta interna con l'Inter, il centrocampista Rodrigo De Paul parla a Udinese TV: "Abbiamo giocato una grande partita, purtroppo quando affronti squadre come i nerazzurri non puoi sbagliare nulla altrimenti succedono queste cose. Testa al Brescia ora, per noi sarà un'altra finale. Dobbiamo lavorare duramente per fare del nostro meglio, sperando che la fortuna giri dalla nostra parte: in 22 giornate l'Udinese non ha avuto neanche un rigore a favore, sono numeri che alla lunga incidono".