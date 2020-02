Rodrigo De Paul, centrocampista dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di Udinese Tv della partita persa 2-0 contro l'Inter: "Sono convinto che abbiamo fatto una grande partita ma dobbiamo sapere che quando affrontiamo squadre del genere non possiamo sbagliare nulla perché altrimenti succede quello che è successo. Sono un po' arrabbiato in questo momento, voglio solo andare a casa per stare tranquillo e pensare. Da domani la testa sarà solamente al Brescia perché per noi si tratta di un'altra finale. Il pubblico? A me è dispiaciuto molto per i tifosi perché hanno sostenuto la squadra sempre e so che tutta la squadra voleva regalare una gioia vincendo questa partita, ma questo è il calcio. Tutto ciò che possiamo fare ora è lavorare sodo e fare del nostro meglio, sperando che anche la fortuna giri un po' dalla nostra parte. In 22 partite non abbiamo avuto nemmeno un rigore e queste sono cose che a lungo andare contano. In ogni caso l'unica cosa che dobbiamo fare è lavorare sul campo dando tutto quello che abbiamo come abbiamo fatto con l’Inter".