Rodrigo De Paul, centrocampista dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta dai friulani per 1-0 contro il Torino: "Sono contento per la vittoria, la meritavamo e davanti al nostro pubblico dobbiamo essere forti: questo è il nostro segreto. Credo tanto in questa squadra, ci sono tanti giovani che stanno migliorando. E uno come Okaka, per esperienza e come fa salire la squadra, a noi dà tanto. Ruolo? A me piace tanto fare la mezzala, lo faccio anche in Nazionale: ho più libertà per mettermi dietro le punte, tocco tanti palloni e mi piace avere responsabilità".