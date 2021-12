L'attaccante dell'Udinese Gerard Deulofeu ha commentato a DAZN la netta vittoria sul campo del Cagliari: "Tre punti importanti, alla fine è arrivata la vittoria che mancava da tanto tempo. Siamo rimasti compatti, abbiamo giocato con intesità e motivazione, siamo scesi in campo per vincere la partita. Cosa è cambiato con Cioffi in panchina? Eravamo una squadra forte già prima, ma il mister sta dando tanto dal punto di vista motivazionale. Solo un gol subito? Sono contento, peccato però per quella rete contro il Milan, ma va bene così, dovevamo vincere questa sera con una squadra in lotta per la salvezza come noi e alla fine è arrivata".