Udinese, Deulofeu: 'So che potrei non giocare più'. Cosa si è fatto, l'ipotesi ritiro e la risoluzione di contratto

Le voci sul futuro di Gerard Deulofeu si susseguono ormai da tempo. La stella dell'Udinese non gioca dal 22 gennaio 2023 e ora è lui stesso a fare chiarezza sulle sue condizioni, dopo l'infortunio al ginocchio che gli è costato un lunghissimo stop. Deulofeu ha parlato al canale Twitch Jijantes, ecco le sue parole.



CALVARIO - "Da diversi mesi so che potrei non giocare più. Non posso fare quello che amo da tanto tempo: è oltre un anno che non gioco. Non posso dire molto, ma sto attraversando un calvario. Non potete immaginare quello che sto passando. Sto provando a recuperare in tutti i modi, ma ho accettato l'idea che io possa anche non riprendermi più. Ho avuto un infortunio nel 2020, il ginocchio era molto traumatizzato, ma sono riuscito a riprendermi. Ho subito poi un altro infortunio, per una terza volta e ci sono state delle complicazioni. Non posso dire molto perché ho un accordo con il mio club, ma dico solo che è un vero calvario, non potete immaginare quello che mi sta succedendo. Io comunque sto provando a recuperare in tutti i modi, ma mi sto anche preparando a quello che potrebbe essere un dopo carriera".



SCENARI - Più di un anno è passato da quel Sampdoria-Udinese in cui Deulofeu ha disputato gli ultimi suoi 13 minuti in campo poi l'infortunio al ginocchio, l'intervento e un tunnel dal quale ancora non è riuscito ad uscire.

Il primo grave infortunio lo patisce a metà novembre 2022 nella trasferta di Napoli, prima della sosta per il Mondiale. Poi il breve rientro a gennaio 2023 prima della ricaduta. Lo spagnolo si è sottoposto ad un'operazione di rinforzo capsulare al ginocchio destro al fine di incrementarne la stabilità. E pensare che con l'Udinese era riuscito a scaricare in campo tutto quel talento che si era intravisto quando si era formato nel vivaio del Barcellona. Nella sua ultima stagione in campo, l'annata 2022/2023, lo spagnolo aveva segnato due gol e sei assist in 16 partite, in quella precedente nel 2021/2022 le reti erano state addirittura tredici. Ora a 29 anni l'ipotesi ritiro che segue quella della risoluzione del contratto. L'Udinese infatti ha valutato questa opzione in passato e potrebbe farlo anche in futuro. Il regolamento dice che, se un giocatore rimane ai box per più di sei mesi, la società può chiedere al calciatore la risoluzione unilaterale del contratto. Il club comunque gli ha fatto sentire la propria vicinanza prolungandoli, nella scorsa estate, il contratto fino al 2026.



COSA FARE AL FANTACALCIO - Zero presenze e zero minuti giocati. L'annata di Deulofeu è da dimenticare e, anche al fantacalcio, puntare su di lui è stato un azzardo non riuscito. Chi ha scommesso su di lui in estate, ma anche a gennaio, si ritrova ora con un attaccante che occupa uno slot ma non porta voti. Il consiglio dunque è quello di svincolarlo, se il regolamento della vostra lega lo consente.