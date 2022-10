Gerard Deulofeu, attaccante dell'Udinese, ha commentato ai microfoni di Dazn il pareggio contro la Lazio: "Oggi abbiamo provato, ricordo la traversa di Samardzic nel primo tempo e la mia nel secondo. Una partita molto difficile contro una squadra che è migliorata tanto l'anno scorso, ci portiamo un bel punto per il nostro obiettivo".



SODDISFATTI - " Sì, anche se per tutta la settimana avevamo lavorato per vincere e dobbiamo essere comunque realistici: va sempre bene un punto all'Olimpico".



QUANTE TRAVERSE - "La scorsa settimana ho finito il digiuno di cui tanto parlate, con questa ho preso 4 traverse"