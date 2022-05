Da parte sua, ha le idee chiare: Gerard Deulofeu ha chiesto all'Udinese di essere ceduto, perchè il suo obiettivo è quello di giocare le coppe europee. Secondo quanto riportato da Repubblica.it, il club bianconero è pronto ad accontentarlo ma non intende fare sconti: per il suo cartellino si parte da una base d'asta di 15 milioni di euro, anche perchè il giocatore arriva da una stagione molto positiva. Su di lui è forte l'interesse di Napoli e Fiorentina.