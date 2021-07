Marco Silvestri sarà il nuovo portiere dell'Udinese: accordo raggiunto col club friulano che ha alzato l'offerta all'Hellas Verona a 2.5 milioni di euro. Il portiere classe '91 sta sistemando gli ultimi dettagli del contratto, che sarà di tre anni con opzione per la quarta stagione.



MONTIPO' ALL'HELLAS, PALEARI AL BENEVENTO - Per sostituire Silvestri, l'Hellas è pronto a chiudere l'accordo col Benevento per l'acquisto di Lorenzo Montipò.A sua volta, la società sannita ha definito l'accordo col Genoa per Alberto Paleari.