Colpo in entrata per conto dell’Udinese che non vuole passare in secondo piano rispetto a Deulofeu e Pereyra: è quello che riguarda Victor Makengo, centrocampista interno francese 22 enne prelevato a titolo definitivo per soli 3 milioni di euro dal Nizza, che solo due stagioni prima lo aveva acquistato per 8 milioni dal Caen.



Centrocampista dinamico e forte sul piano fisico, unisce quantità e qualità alle due fasi di gioco, talento delle nazionali francesi giovanili ancora molto giovane con ampi margini di miglioramento: Makengo è un elemento in grado di dare a mister Gotti una variabile in più ad una mediana estremamente rinforzata dopo il ritorno del nazionale argentino Pereyra dai cugini del Watford e la sorprendente permanenza di De Paul, dato per partente fino alle ultime ore di mercato verso Madrid sponda Atletico.



Un affare condotto a fari spenti ed in sordina in prima linea da Vincenzo Cardillo, uno degli uomini d’azione più vicini al patron Gino Pozzo non nuovo a questo genere di operazioni, ed il potente agente francese Meissa Ndiaye, attraverso un corteggiamento durato diversi mesi e che ha trovato l’incastro definitivo solo nelle ultime ore di mercato cosi da garantire a Mister Gotti ed all’Udinese un elemento forte e di prospettiva.