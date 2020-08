Super stagione per Rodrigo De Paul con la maglia dell'Udinese. L'argentino ha trascinato la sua squadra alla salvezza e ora aspetta la nuova stagione, in attesa di capire con che maglia giocherà. Inter e Napoli lo hanno seguito costantemente durante tutto il campionato, l'Udinese ha fissato il prezzo: servono 35 milioni per il suo cartellino.