Il centrocampista dell'Udinese, Seko Fofana ha dichiarato: "Sono molto soddisfatto delle prime quattro giornate di campionato, l'anno scorso è stato più difficile sia per me che per la squadra mentre ora ci sono molte cose positive. Vogliamo continuare così e non smettere di migliorare".



"Con mister Velazquez mi sto trovando molto bene, è un grande allenatore. La prima volta che ho parlato con lui ho visto subito che conosceva in modo approfondito la squadra perché aveva già guardato tutte le partite dello scorso campionato. Io sono a completa disposizione del mister e se lui vuole giocare a 2 o a 3 a centrocampo per me non rappresenta un problema. I tifosi hanno imparato a conoscermi lo scorso campionato in un centrocampo a 3. Mi piace essere propositivo in fase offensiva, ma anche aiutare la squadra in fase di recupero".



"Domenica per noi sarà una partita molto difficile, il Chievo è una squadra con degli automatismi già rodati perché ha giocato molti anni insieme. La prima giornata hanno perso contro la Juventus giocando un buon calcio, ma noi stiamo lavorando nel migliore dei modi e andremo a Verona per vincere".