Luca Gotti, allenatore dell'Udinese, parla prima della partita con il Sassuolo: "​Il campionato ha preso una fisionomia diversa da quella delle scorse stagioni anche in virtù dei giocatori che sono cambiati. Ci piacerebbe riuscire a spostare il baricentro più in avanti e spostare con facilità molti giocatori offensivi, che quest'anno abbiamo a disposizione. Cambio di modulo? Abbiamo provato questa soluzione in diversi momenti della partita e in questo percorso abbiamo cercato di trovare un piano B per cercare di sfruttare le caratteristiche di tutti i giocatori della nostra rosa. Di fatto chi guarderà la partita oggi vedrà in campo molti giocatori offensivi e di qualità. In questa settimana mi sono concentrato sulla partita in generale e su tutti i vari aspetti che la compongono, ho cercato di focalizzarmi sul tipo di partita che dobbiamo fare noi e dovremo affrontarla senza farsi distrarre da altro".