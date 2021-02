Luca Gotti, allenatore dell'Udinese, parla ai microfoni di Sky Sport dopo il 2-2 ottenuto dai friulani in rimonta sul campo del Parma: "De Paul sta stupendo chi non lo vede tutte le settimane, in partita è sempre uno dei migliori. Abbiamo accusato tutti la settimana di Roma, non era facile avere l’atteggiamento messo in campo nel secondo tempo".



Sul pareggio odierno: "Il punto di oggi per noi diventa importante".