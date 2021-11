Luca Gotti, allenatore dell'Udinese, parla alle tv dopo lo 0-0 con il Genoa: "La partita è stata giocata con grande intensità da parte di entrambe le squadre, questo penalizza molto la qualità del palleggio. Nel primo tempo abbiamo lasciato troppo la palla al Genoa, li abbiamo lasciati respirare un po' di più, abbiamo preso paura su un lancio lungo e su un duello vinto al limite della nostra area. Nel secondo tempo abbiamo alzato la pressione, cercando di utilizzare tutte le caratteristiche abbiamo in rosa vicino all'area. Negli ultimi trenta metri non siamo ancora riusciti ad utilizzare bene la qualità che abbiamo. Mi spiace per Udogie, che compie diciannove anni e aveva fatto un bel gesto tecnico: nella sua testa secondo me voleva festeggiare il suo compleanno con il primo gol in Serie A".



Su Deulofeu e Pussetto: "Pussetto di sicuro ha bisogno di spazi, Deulofeu di isolare l'uno contro uno. È chiaro che limitando gli spazi loro diventano meno pericolosi, pur agendo più vicini alla porta avversaria. Ricordo un controllo sbagliato di Pussetto che era un'occasione molto importante, per non parlare del palo di Beto. Se è possibile immaginare un'Udinese con Samardzic e Pereira dietro a Beto? Questa può essere un'opzione, ma quest'anno abbiamo a disposizione un numero di attaccanti cospicuo, con caratteristiche diverse tra loro che dobbiamo far combaciare".