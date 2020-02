Intervenuto ai microfoni di Sky, l’allenatore dell’Udinese, Luca Gotti, ha espresso la propria opinione in merito alla sconfitta contro l’Inter.



“Poteva accorciare mezzo metro in più, detto che quella palla arriva lì con diversi rimpalli. Se ripenso alle nostre opportunità dispiace. Come si digerisce una sconfitta così? Si fa fatica, sono dispiaciuto per il risultato ma non sono deluso perché l’atteggiamento della squadra è stato eccellente, poi sappiamo che contro queste squadre, se non riesci a fare gol, basta poco… Se ho accettato il mio ruolo da allenatore? Non è un problema verso i giocatori, ma dovrò fare i conti con i problemi che questo ruolo potrebbe creare a me. I vostri complimenti mi fanno piacere ma è difficile mandar giù tre sconfitte. Sema? I primi 20’ non mi sono piaciuti, poi con l’aiuto di Fofana è cresciuto. A proposito di Fofana, può giocare tranquillamente in Champions, ma deve trovare continuità. Oggi mi è piaciuto l’atteggiamento dell’intera squadra, che contro l’Inter ha avuto solo 6 o 7 minuti di difficoltà, che contro i nerazzurri può anche capitare. Se riusciremo ad avere questo spirito nelle prossime sedici partite, potremo toglierci delle soddisfazioni”.