Luca Gotti, allenatore dell'Udinese, parla in conferenza stampa alla vigilia del match con la Sampdoria: "Abbiamo affrontato questa settimana di lavoro, dopo i tre ko consecutivi, con molto dispiacere per non essere riusciti a raccogliere punti, però abbiamo lavorato con grande intensità e lucidità in vista della partita di domani. Abbiamo analizzato ciò che dobbiamo fare meglio, facendo un consuntivo generale di queste prime 6 giornate".



A Udinese Tv, il tecnico dei friulani prosegue: "Spesso i gol mancati derivano da episodi in cui dobbiamo essere più bravi a farli girare dalla nostra parte in entrambe le aree di rigore. Abbiamo consolidato alcune idee di gioco e cercato di prendere in considerazione dei contenuti specifici per il match con la Sampdoria".