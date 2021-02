Il tecnico dell'Udinese, Luca Gotti, ha commentato la sconfitta dell’Olimpico contro la Roma ai microfoni di Dazn: "C’è da dire che l’avversario ha meritato di fare un primo tempo di livello. La Roma ha giocatori di qualità, poi al 4′ abbiamo preso gol e la partita si è messa in un certo modo. Abbiamo perso le misure per tutto il primo tempo, ogni volta che provavamo ad attaccare eravamo poco equilibrati e ci trovavamo dentro la nostra area. Il rigore ha dato alla Roma la possibilità di gestire il match in un certo modo. La ripresa è stata diversa, loro hanno gestito e noi eravamo diversi. Abbiamo provato a rientrare in partita, ci siamo andati vicini con Deulofeu, che probabilmente ci avrebbe consentito di vedere diversamente gli ultimi minuti".