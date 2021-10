Luca Gotti, allenatore dell'Udinese, parla a Dazn dopo la partita persa contro l'Inter: "Non siamo stati troppo accorti, ma nella prima ora di gioco fino allo 0-0 avremmo potuto gestire meglio il pallone e dare meno continuità all’avversario. Poi dopo il primo gol di Correa è cambiata la partita”.



SULLA SQUADRA - “Non abbiamo una squadra depressa, ma consapevole del percorso che sta facendo, cosa abbiamo meritato e cosa no. Abbiamo affrontato tutte le big fin qui, non era semplice. Avremmo potuto fare di più e portare via punti da San Siro”.



SULL'ATTACCO - “L’Inter non è l’Atalanta come sistemazione in campo, come spazi. Nel primo tempo, però, potevamo fare meglio, non dovevamo forzare la giocata sulle due punte: t’invogliano perché sono forti fisicamente e sanno comportarsi nell’uno contro uno. È chiaro che quando i nerazzurri passano in vantaggio, cambia la partita. E poi le sostituzioni hanno fatto la differenza”.