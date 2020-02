L'allenatore dell'Udinese Luca Gotti ha parlato alla vigilia della sfida all'Inter: "Mi aspetto la disponibilità a dare il massimo da parte di tutta la squadra con un'avversaria di grande livello che, proprio in virtù di questo, ci possa aiutare a metter in campo nel modo giusto il 100 per 100 delle motivazioni. Partite di questo genere sono più predisposte ad accendere scintille. L'Inter, dopo un primo tempo dominato a Lecce, è stata ripresa da una squadra in lotta per non retrocedere: anche i nerazzurri dovranno gestire delle accortezze per gestire il campo".



Sul mercato: "Sono partiti dei ragazzi che si sono dimostrati degli ottimi professionisti. Numericamente ora siamo di meno, ma quelli che finora hanno giocato di più sono rimasti. Auguriamoci di non trovarci in situazioni di emergenza nel caso dovessero verificarsi contemporaneamente delle assenze importanti".



Sulle condizioni di Nuytinck: "Oggi si è allenato con la squadra. Ho ancora un giorno e mezzo per valutare se giocherà dall'inizio".