Luca Gotti, allenatore dell'Udinese, parla in vista della sfida contro la Lazio di domani: "Sappiamo di affrontare una squadra forte all'Olimpico. La Lazio in questo momento è dominante contro quasi tutti. E' prima nelle occasioni create e ha numeri che continuano a migliorare. È un lavoro che parte da lontano, aggiunge qualità oltre a proseguire sul percorso intrapreso. Questo è calcio. Noi siamo all'inizio di un percorso analogo che si può creare, loro sono un modello. Non si può pensare di portare via punti dall'Olimpico solo difendendoci. Dovremo comunque provare a giocare. Conosciamo le difficoltà comunque".



SUI SINGOLI - "Il cambio Jajalo - Walace è scontato perché il brasiliano mi piace molto e sono convinto che darà un ottimo contributo. Pussetto ha avuto un riacutizzarsi del problema che ha portato alla sua assenza: in un 3-5-2 può fare la punta e a partita in corso, non all'inizio, può essere schierato da esterno offensivo. Lasagna è un attaccante estremamente caratterizzato, ma rispetto a altri giocatori ha meno la caratteristica di legare il gioco. Noi dobbiamo essere bravi a esaltare le sue qualità e cerco di mettere i giocatori giusti al posto giusto".