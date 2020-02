Luca Gotti, allenatore dell'Udinese, ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio con il Bologna: "Volevo che fossimo meno condizionati dal risultato. Lo avevamo detto troppe volte che serviva il risultato e ci siamo difesi soltanto. Il secondo tempo non mi è piaciuto. Continuavamo a correre troppo dietro loro, volevo che la palla la gestissimo di più noi e che mostrassimo più personalità nel finale. Eravamo comunque arrivati in fondo, poi ovviamente il gol subito nel finale cambia tutto".









DE PAUL - “Fa la differenza? Sì, tanto è vero che ho ritenuto di non toglierlo nonostante la stanchezza generale e di tenerlo in attacco nel finale”.



SEMA - "Non abbiamo ancora certezze sul problema del ginocchio, ci preoccupa. Domani faremo gli esami del caso".