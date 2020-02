Luca Gotti, allenatore dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della partita pareggiata 0-0 con il Verona: "Non credo che nel recente passato ci sia stato un problema di concentrazione. I quattro calciatori sulla linea della porta non mi piacciono, per quanto siano esempio di applicazione. Ma è la causa sulla quale ragionare, non l'effetto, e se erano lì vuol dire che hanno fatto passare un pallone. Abbiamo giocato contro una squadra pericolosissima, in grandissima salute, che da poco ti crea i presupposti per farti male, come ha fatto recentemente anche contro le grandi. E' stata una gara tosta, abbiamo avuto un atteggiamento che mi è piaciuto".



SU LASAGNA - "Non stiamo facendo gol. Kevin è stato bravissimo in diverse azioni. I nostri attaccanti sono molto connessi con la squadra, sono uno dei motivi per cui la squadra ha acquisito sicurezze e un gioco di certo tipo. Dobbiamo proseguire a lavorare da squadra, gradualmente avremo anche delle soddisfazioni. Presumo che con una maggiore produzione offensiva potremo realizzare di più".



SULL'INTERVENTO DI VELOSO SU DE PAUL - "In linea di massima gli arbitri della nostra Serie A sono bravi, all'altezza della situazione. Stanno giustamente cercando di proteggere il gioco, per renderlo più spettacolare, facendo proseguire. Lasciamo fare a loro le valutazioni del caso".



SULLA LOTTA SALVEZZA - "E' chiaro che veniamo da tre sconfitte e se avessimo preso dei punti pesanti ci saremmo messi in una posizione più tranquilla. La zona calda non è così distante e lo sappiamo da sempre. Sotto ci sono squadre in grado di fare punti, come noi. Siamo risucchiati, ma mancano 14 partite. Abbiamo le nostre qualità e le sfrutteremo".