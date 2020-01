L'allenatore dell'Udinese Luca Gotti ha presentato la partita di domani contro il Parma: "Per me è stata difficile da digerire la sconfitta col Milan. Stavolta il calcio è stato beffardo nei nostri confronti, ma mi auguro che nel corso della stagione anche noi possiamo giovare di una situazione di questo tipo. Mi aspetto il Parma con le sue armi e le sue doti. L'ho visto contro la Juventus ed è stato estremamente pericoloso, allo Stadium. I nostri prossimi avversari hanno questa qualità di soffrire e subire per poi rendersi pericolosi come se non fosse successo nulla



Su Zeegelaar: "Sarà convocato e magari potrebbe anche fare uno spezzone di partita.