A Udinese TV, l'allenatore Luca Gotti ha commentato così la sconfitta con la Lazio di oggi: "Non abbiamo neanche difeso male nel primo tempo, potevamo fare meglio nella gestione della palla, avremmo potuto gestire i tempi di gioco in maniera diversa. Poi, loro sono bravi e c'è stato quel momento in cui arrivavano i calci d'angolo uno dietro l'altro. Con l'inizio della ripresa abbiamo alzato il baricentro, abbiamo assistito a un secondo tempo diverso. Oggi c'è dispiacere di non aver dato continuità ai risultati. Volevamo dare continuità. Oggi abbiamo affrontato una squadra eliminata tre giorni fa dalla Champions. Abbiamo cercato di fare quello che era possibile. La colpa è non essere riusciti a fare gol nelle occasioni che ci siamo creati. Faccio gli in bocca al lupo e Nestorovski e Larsen per le Nazionali. Noi abbiamo due o tre giocatori vicini al recupero, e altrettanti cui far migliorare la condizione in vista delle ultime partite".