Luca Gotti, allenatore dell'Udinese, commenta a Dazn il pareggio in casa della Sampdoria: "Pari giusto? Forse sì per come si è messa ed evoluta la gara. Una partita d'altri tempi, al giorno d'oggi non è consuetudine vedere così tanti spazi ed errori. Pereyra sempre decisivo? Aveva già segnato a inizio campionato, è stato molto continuo in queste gare e c'è affinità con Deulofeu, oggi lo hanno dimostrato. Sono soddisfatto dello spirito, da uomini veri, per come si era messa la gara. Abbiamo concesso il rigore in modo puerile, ma poi ci abbiamo creduto fino in fondo per ottenere il pari, questo però non toglie i tanti errori visti. La pausa arriva al momento giusto? Dopo sette giornate di campionato molto dispendiose questi 15 giorni ci permetteranno di recuperare i nostri principi e ci permetterà di portare ulteriormente dentro al gruppo i tanti giovani che abbiamo".